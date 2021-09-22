شكرا لقرائتكم خبر عن بالارقام.. أسعار الذهب اليوم في لبنان والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - الأربعاء 22 سبتمبر 2021

ارتفعت أسعار الذهب في لبنان، اليوم الأربعاء 22 سبتمبر 2021، وسط ترقب لقرار الفيدرالي حول بدء التشديد أو الاستمرار في التحفيز النقدي.



قفز سعر جرام الذهب عيار 24 في لبنان، خلال التعاملات الصباحية من يوم الأربعاء، ليصل إلى مستوى 86.496 ألف ليرة (57.13 دولار)، مقابل 85.583 ألف ليرة (56.66 دولار) في ختام تعاملات أمس الثلاثاء.

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 في لبنان، خلال تعاملات الأربعاء، ليصل إلى مستوى 75.686 ألف ليرة (49.99 دولار)، مقابل 74.887 ألف ليرة (49.58 دولار) بنهاية تعاملات أمس.

وصعد سعر جرام الذهب عيار 18 في لبنان، الأربعاء، ليصل إلى مستوى 64.873 ألف ليرة (42.85 دولار)، مقابل 64.188 ألف ليرة (42.49 دولار) عند إغلاق تعاملات أمس الثلاثاء.

وعن أسعار الذهب الاقتصادي في لبنان، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 50.457 ألف ليرة (33.33 دولار)، وسعر جرام الذهب عيار 12 سجل نحو 43.248 ألف ليرة (28.56 دولار).

ارتفع سعر الأوقية (الأونصة) في لبنان، خلال التعاملات الصباحية من يوم الأربعاء، ليسجل نحو 2.690 مليون ليرة (1777 دولارا)، مقابل 2.662 مليون ليرة (1762 دولارا) بختام تعاملات أمس الثلاثاء.

وصعد سعر الجنيه الذهب في لبنان (8 جرامات من عيار 21)، الأربعاء، ليصل إلى مستوى 605.489 ألف ليرة (399.91 دولار)، مقابل 599.095 ألف ليرة (396.60 دولار) بنهاية تعاملات أمس الثلاثاء.

ارتفعت العقود الآجلة للذهب خلال الدورة الآسيوية يوم الأربعاء، وحسب تصنيف كومكس لبورصة نيويورك التجارية، تم تداول العقود الآجلة للذهب في ديسمبر/كانون الأول عند مستوى ارتفع بنسبة 0.03%.

تم التداول مسبقًا على جلسة ارتفاع عند 1779.65 دولارًا للأوقية. وقد يجد الذهب نقاط الدعم عند 1742.30 دولارًا والمقاومة عند 1797.30 دولارًا.

وتسجل عقود مؤشر الدولار الأمريكي، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية أخرى، ارتفاعًا بنسبة 0.07% ليتداول عند 93.267 دولارًا.

في الوقت نفسه على كومكس، ارتفع سعر الفضة لشهر ديسمبر/كانون الأول بنسبة 0.73% ليتم التداول به عند 22.777 دولار للأوقية (الأونصة) بينما ارتفع سعر النحاس لشهر ديسمبر/كانون الأول بنسبة 2.60% ليسجل 4.2170 دولارًا للرطل.

وتسجل عقود الذهب الآن 1776.55 للأوقية (الأونصة) بهبوط هامشي 0.09%، أما عن العقود الفورية للذهب فتسجل 1776.30 بزيادة 0.10%.

وينتظر الذهب صدور قرار الفيدرالي مساء اليوم، والذي سيقرر فيه الفيدرالي البدء في التشديد أو الاستمرار في التحفيز النقدي.

وتتضارب التوقعات لحركة الفيدرالي القادمة، حيث أنه على الرغم من إيجابية البيانات في الفترة الأخيرة إلا أن هبوط الأسهم الأمريكي في سبتمبر والتأثر السلبي بأزمة شركة العقارات الصينية إيفرجراند، ضاعف الضغط على الاقتصاد الأمريكي.

وتظهر أيضًا اليوم بيانات مبيعات المنازل القائمة والذي قد يكشف عن حركة البيع والشراء والتعافي الاقتصادي في سوق العقارات الأمريكي.