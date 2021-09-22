مصر تدين المحاولة الانقلابية الفاشلة التي شهدتها جمهورية السودان

محمد الفلاح - الأربعاء 22 سبتمبر 2021

أدانت جمهورية مصر العربية المحاولة الانقلابية الفاشلة التي شهدتها جمهورية السودان، وتؤكد دعمها لمؤسسات الحكم الانتقالي في السودان وجهودها الدؤوبة لتحقيق تطلعات وطموحات الشعب السوداني في هذه المرحلة المهمة من تاريخ البلاد.



واكد بيان أصدرته وزارة الخارجية المصرية، حرص مصر الكامل على استقرار وأمن وتنمية السودان، ورفضها لأي محاولة للمساس بهذا الاستقرار أو عرقلة جهود التنمية، وذلك في إطار وحدة المصير والروابط الأزلية التي تجمع بين شعبي وادي النيل.