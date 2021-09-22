الجامعة العربية تدين المحاولة الانقلابية الفاشلة في السودان

محمد الفلاح - الأربعاء 22 سبتمبر 2021

أدان أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية المحاولة الانقلابية الفاشلة التي شهدها السودان ..مؤكدا استمرار وقوف الجامعة العربية بقوة وراء استتباب الأمن والسلام في السودان خلال الفترة الانتقالية.



وافاد بيان للأمانة العامة للجامعة أن السودان يمثل ركناً مهماً في استقرار الوطن العربي، مشيراً الى ان اتفاقات ترتيب المرحلة الانتقالية التي وقعتها جميع الأطراف السودانية خلال العامين الماضيين تحظي بدعم واسع من الجامعة العربية والمجتمع الدولي، وهي تمثل بالتالي طريقاً وحيداً لتجاوز مختلف التحديات التي تواجهها البلاد.

وأضاف البيان أن الجامعة العربية مستمرة في تأييد الجهود السودانية التي تهدف إلى معالجة المشكلات المختلفة بما يؤدي الى تحقيق التطلعات المشروعة للشعب السوداني في مستقبل مزدهر.