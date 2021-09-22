عاجل.. اختفاء طائرة روسية على متنها 6 أشخاص وأنباء عن تحطمها

محمد الفلاح - الأربعاء 22 سبتمبر 2021

قالت وزارة الطوارئ الروسية إن طائرة من طراز "أن-26" تقلّ أشخاص، اختفت من الرادارات، فيما تحدثت تقارير إعلامية عن تحطمها.



وبحسب بيان الوزارة الروسية، الذي أورده موقع "روسيا اليوم"، فإن "البيانات المتوفرة تفيد باختفاء الطائرة من الرادارات في منطقة جبلية تقع فيها محمية طبيعية على بعد نحو 38 كلم من مدينة خاباروفسك".

وكانت الطائرة وفقا للموقع "أثناء تنفيذ طلعة تقنية بهدف اختبار أجهزة اتصال جوية، وذلك وسط ظروف جوية لطيفة".

ووسط تقارير عن تحكم الطائرة، ومقتل من على متنها، هرعت فرق الإنقاذ إلى المنطقة، التي اختفت فيها، بحثا عنها.