شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية : أفغانستان على وشك انهيار النظام الصحي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعا مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس ادهانوم ، والمدير الإقليمي للمنظمة في الشرق الأوسط احمد المنظري إلى اتخاذ إجراءات عاجلة واستجابة سريعة، لتجنب الانهيار الوشيك للنظام الصحي في أفغانستان.

وأوضح المسؤولان في بيان مشترك عقب زيارتهما لأفغانستان للقاء كبار قيادات طالبان وشركاء الأمم المتحدة والعاملين في مجال الرعاية الصحية والمرضي، لتقييم الاحتياجات الصحية, أن التخفيضات في دعم المانحين لأكبر مشروع صحي في أفغانستان " سيهيت ماندي " ترك آلاف المرافق الصحية بدون تمويل للامدادات الطبية ورواتب العاملين الصحيين .

وأشار البيان إلى أن بعض المرافق أغلقت تماما ، ولم يتبق سوي ١٧٪؜ منها يعمل بكامل طاقته بما يؤثر سلبا على تقديم الخدمات الطبية في حالة الطوارئ والاستجابة لجائحة "كوفيد١٩" وشلل الأطفال, مبينًا أن معدلات التلقيح ضد فيروس كورونا انخفضت رغم وجود ١،٨ مليون جرعة لقاح .