الزراعة تعقد اجتماعا مع برنامج الاغذية العالمي WFP لبحث عدة قضايا

بغداد - ياسين صفوان - عقدت وزارة الزراعة، اليوم الاربعاء، الاجتماع الثالث مع وفد برنامج الاغذية العالمي (WFP) في مقر الوزارة، برئاسة مستشار الوزارة الدكتور مهدي ضمد القيسي لمناقشة فتح قنوات التواصل والتعاون المستقبلي بين الجانبين، وبحضور فريق العمل الفني في الوزارة برئاسة مدير عام دائرة التخطيط والمتابعة الدكتور ياسر حسن صالح واعضاء الفريق ممثلي دوائر وتشكيلات الوزارة.

وقالت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، انه " خلال الاجتماع جرى مناقشة عدد من المواضيع المتعلقة بالتعاون المستقبلي المشترك بين الوزارة ومنظمة الاغذية العالمي وتحديد الاطر والمحاور لخطاب التعاون بين الجانبين في المجال الزراعي، وتعزيز سلاسل القيمة الغذائية، والانذار المبكر والارصاد الجوي الزراعي والتغييرات المناخية واثاره على الزراعة والتصحر والامن الغذائي للبلد، ودعم الصناعات الزراعية التحويلية، والتركيز على صناعات الالبان وصناعات محصول الطماطة من خلال انشاء المعامل، وتزويد الفلاحين والمزارعين بالادوات الزراعية ودعم صغار المزارعين لتطويرهم لزيادة الانتاجية، ودعم الشباب والنشأ الريفي والمرأة الريفية وتبني برامج وانشطة لتطوير قدراتهم الزراعية، والعمل على دعم البرنامج لتعزيز العلاقة والتعاون بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص لتطوير الاقتصاد الوطني، والتعاون مع المؤسسات الاكاديمية والجامعات في عدد من المحافظات حول العملية الزراعية والتغيير المناخي، والتعاون مع مركز الارصاد الجوية الزراعي لدعم نشاط محطات الارصاد الجوية في عدد من المحافظات.



وتابع، انه "تم التطرق الى عدد من البرامج والانشطة والمشاريع التي ينفذها برنامج الاغذية العالمي في المحافظات منها دورات حول الصناعات التحويلية واعداد الاغذية الجاهزة ودعم الشباب وسلاسل القيمة الغذائية في محافظات نينوى وميسان وذي قار والبصرة، فضلا عن انشطة وبرامج وزارة الزراعة لمواجهة التغييرات المناخية والتصحر والجفاف وقلة المياه والارشاد الزراعي وتقديم الخدمات للفلاحين والمربين".