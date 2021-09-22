انت الان تتابع خبر القوات الامنية تقطع عددا من الطرق المؤدية الى كربلاء والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - باشرت القوات الامنية، اليوم الاربعاء، بقطع عددا من الطرق المؤدي الى محافظة كربلاء المقدسة تزامنا مع احياء الزيارة الاربعينية.
وقال مصدر أمني للسومرية نيوز، ان "القوات الامنية في كربلاء باشرت بقطع الطوق الثالث المؤدي الى مركز المدينة القديمة من جهة سيد جودة وقطع السفينة وحي النقيب ومدخل التعليب".
واضاف، انه "تم قطع ايضا مدخل باب طويريج من قنطرة السلام باتجاه المدينة بسبب كثافة الزائرين داخل مركز المدينة.