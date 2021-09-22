انت الان تتابع خبر القوات الامنية تقطع عددا من الطرق المؤدية الى كربلاء والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - باشرت القوات الامنية، اليوم الاربعاء، بقطع عددا من الطرق المؤدي الى محافظة كربلاء المقدسة تزامنا مع احياء الزيارة الاربعينية.