محافظ البنك المركزي يتحدث عن صندوق سيادي للأجيال القادمة

بغداد - ياسين صفوان - أكد محافظ البنك المركزي مصطفى غالب مخيف، اليوم الاربعاء، اننا نسعى الى اصلاح القطاع المصرفي وتحقيق التوازن الاقتصادي.

وقال المكتب الإعلامي البنك المركزي العراقي في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "محافظ البنك المركزي مصطفى غالب مخيف في معرض الخدمات المالية والمصرفية المنعقد في بغداد هذا اليوم الاربعاء الى جانب وزير المالية وعدد من السادة ممثلي القطاع المصرفي والمالي".

وبحسب البيان، ذكر المحافظ خلال كلمة القاها ان "البنك المركزي له دور مهم في تحقيق التوازن الاقتصادي الكلي من خلال أدوات السياسة النقدية المختلفة خاصة بعد التحديات المالية والاقتصادية التي واجهها العراق".

واضاف، ان "هذا البنك ومن اجل تحفيز النشاط الاقتصادي وتقليل البطالة أطلق مبادرة بمبلغ تزيد عن 5 تريليون دينار الى جانب المبادرة السابقة التي اطلقت في العام 2015، فضلا عن قيام البنك المركزي بخصم حوالات الخزينة 2020 و2021 للتمويل اللازم لوزارة المالية على الرغم من زيادة الدين والاثر السلبي، ولكن الضرورة التاريخية تتطلب ذلك".

وتابع المحافظ، ان "البنك المركزي يعمل مع وزارة المالية على اصلاح المصارف الحكومية، وتعزيز الشمول المالي وتطوير البنى التحتية للخدمات التقنية والامن السيبراني".

وختم المحافظ ان "البنك المركزي يدعم انشاء صندوق سيادي للأجيال القادمة تسهم فيها مؤسسات الدولة وعائدات النفط"، مبينا ان "وجود هذا الصندوق يخفف من حجم المخاطر المحتملة في ظل تقلبات أسعار النفط ويسهم في بناء مستقبل امن للأجيال القادمة".