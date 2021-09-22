اليوم.. اختتام الجولة الاولى لدوري الكرة الممتاز بديربي الفرات الاوسط

وستجري اليوم مباراة واحدة يحل فيها فريق الديوانية ضيفا على النجف عند الساعة السادسة مساء بتوقيت بغداد على ملعب النجف الأولمبي.

يذكر ان فريق النجف حل ثالثا في ترتيب الدوري الموسم الماضي بينما حل الديوانية في المركز السادس عشر.

