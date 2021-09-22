انت الان تتابع خبر اليوم.. اختتام الجولة الاولى لدوري الكرة الممتاز بديربي الفرات الاوسط والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2021-09-22 | 13:15
348 مشاهدة
تختتم اليوم الاربعاء، الجولة الاولى من مباريات الدوري العراقي الممتاز بكرة القدم بديربي الفرات الاوسط.
وستجري اليوم مباراة واحدة يحل فيها فريق الديوانية ضيفا على النجف عند الساعة السادسة مساء بتوقيت بغداد على ملعب النجف الأولمبي.
يذكر ان فريق النجف حل ثالثا في ترتيب الدوري الموسم الماضي بينما حل الديوانية في المركز السادس عشر.
يذكر ان فريق النجف حل ثالثا في ترتيب الدوري الموسم الماضي بينما حل الديوانية في المركز السادس عشر.
» انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا