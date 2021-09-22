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اليوم.. اختتام الجولة الاولى لدوري الكرة الممتاز بديربي الفرات الاوسط

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بغداد - ياسين صفوان -

2021-09-22 | 13:15

اليوم.. اختتام الجولة الاولى لدوري الكرة الممتاز بديربي الفرات الاوسط

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تختتم اليوم الاربعاء، الجولة الاولى من مباريات الدوري العراقي الممتاز بكرة القدم بديربي الفرات الاوسط.
وستجري اليوم مباراة واحدة يحل فيها فريق الديوانية ضيفا على النجف عند الساعة السادسة مساء بتوقيت بغداد على ملعب النجف الأولمبي.

يذكر ان فريق النجف حل ثالثا في ترتيب الدوري الموسم الماضي بينما حل الديوانية في المركز السادس عشر.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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