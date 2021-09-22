ماذا قال مستشار الرئيس الأوكراني حول محاولة اغتياله اليوم؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

في أول تصريحات له عقب نجاته، قال مستشار الرئيس الأوكراني، سيرغي شيفير، إن محاولة اغتيالي تهدف لتخويف القيادة في البلاد.



بدوره، قال الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، إنه لا يعرف من يقف وراء محاولة اغتيال مستشاره، مؤكدا أن الرد سيكون قويا.

وأضاف زيلينسكي في رسالة فيديو نُشرت عبر حسابه على "انستقرام": "تم إطلاق النار على سيارة مساعدي الأول، والأهم من ذلك، صديقي المقرب، صديقي سيرغي شيفير".

وتابع: "سيرغي على قيد الحياة والسائق، للأسف، مصاب.. مباشرة بعد التحدث في الجمعية العامة للأمم المتحدة، غادرت إلى العاصمة".

ومضى قائلا: "من وراء هذا (المحاولة)، بصراحة، لا أعرف بعد. من هي هذه القوى؟ يمكن أن تكون داخلية أو خارجية، لكني لا أعتبرها قوى، لأنها ترسل لي التحية عن طريق إطلاق النار من الغابة على سيارة صديقي، فهذا ضعف، لكن الرد سيكون قويا".

وفي وقت سابق، كشفت السلطات الأوكرانية أن المساعد الأول لرئيس الدولة، سيرغي شيفير، تعرض لمحاولة اغتيال نتجت عنها إصابة سائقه بجروح.

وقالت الداخلية الأوكرانية، على صفحتها في "فيسبوك"، إن البحث جار عن أشخاص أطلقوا اليوم أكثر من 10 طلقات نارية على سيارة "شيفير" قرب قرية ليسنيكي في مقاطعة كييف، ما أسفر عن إصابة سائقه.

ووفق إعلام محلي فإن السائق أصيب بثلاث رصاصات، ونقل إلى العناية المركزة في حالة خطيرة، فيما لم يتعرض شيفير لأذى.

وربطت وسائل الإعلام بين محاولة اغتيال "شيفير" والحملة التي أعلنها رئيس البلاد، ضد رجال أعمال كبار تحت شعار محاربة حكم القلة (الأوليغارشية).

ويعد شيفير صديقا وشريكا في مجال الأعمال للرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.

فيما نفت الرئاسة الروسية (الكرملين)، الأربعاء، أي علاقة لها بمحاولة اغتيال مستشار الرئيس الأوكراني.