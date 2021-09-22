الرئاسة الروسية: لا علاقة لنا بمحاولة اغتيال مستشار الرئيس الأوكراني

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

نفت الرئاسة الروسية (الكرملين)، الأربعاء، أي علاقة لها بمحاولة اغتيال سيرغي شيفير مستشار الرئيس الأوكراني.



وفي وقت سابق اليوم، كشفت السلطات الأوكرانية أن المساعد الأول لرئيس الدولة، سيرغي شيفير، تعرض لمحاولة اغتيال نتجت عنها إصابة سائقه بجروح.

وقالت الداخلية الأوكرانية، على صفحتها في "فيسبوك"، إن البحث جار عن أشخاص أطلقوا اليوم أكثر من 10 طلقات نارية على سيارة "شيفير" قرب قرية ليسنيكي في مقاطعة كييف، ما أسفر عن إصابة سائقه.

ووفق إعلام محلي فإن السائق أصيب بثلاث رصاصات، ونقل إلى العناية المركزة في حالة خطيرة، فيما لم يتعرض شيفير لأذى.

وربطت وسائل الإعلام بين محاولة اغتيال "شيفير" والحملة التي أعلنها رئيس البلاد، ضد رجال أعمال كبار تحت شعار محاربة حكم القلة (الأوليغارشية).

ويعد شيفير صديقا وشريكا في مجال الأعمال للرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.

وتدهورت العلاقات بين روسيا وأوكرانيا على خلفية النزاع المسلح الذي اندلع في منطقة دونباس بجنوب شرقي أوكرانيا بين القوات الحكومية ومقاتلي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك "الشعبيتين"، وهما كيانان غير معترف بهما دوليا رفضا الخضوع لكييف بعد انقلاب فبراير/شباط 2014 في أوكرانيا.

كما تتهم كييف موسكو بـ"ضم" شبه جزيرة القرم بشكل غير شرعي حيث ضمتها روسيا عقب نتائج استفتاء نظم في تلك المنطقة في مارس/آذار 2014.

وتتّهم أوكرانيا وحلفاؤها الغربيون روسيا بإرسال جنود وأسلحة دعما للانفصاليين، وهو ما تنفيه موسكو.