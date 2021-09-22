تطعيم 23 ألف من أعضاء هيئة التدريس والطلاب بلقاح كورونا بجامعة بني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف- حمدي سليمان:

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم الأربعاء، تطعيم 23 ألف من أعضاء هيئة التدريس، والعاملين، والطلاب القدامى والجدد، باللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، من خلال 12 مركز لقاح جرى تجهيزها لتلقي التطعيم داخل الحرم الجامعي غرب وشرق النيل بالمجان.

جاء ذلك خلال جولته التفقدية للاطمئنان على سير العمل بمراكز تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا، مؤكدًا أن الجامعة وضعت خطة متكاملة للتطعيم.

وأكد رئيس الجامعة أنه جرى وضع جدول زمني للكليات للانتهاء من التطعيم قبل بداية العام الدراسي الجديد، مؤكدًا أنه سيجري تطعيم طلاب المدن الجامعية، ولن يسمح بدخول أي طالب دون الحصول على اللقاح.