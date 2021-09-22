رئيس جامعة المنوفية يستقبل لجنة قطاع الدراسات الصيدلية- صور

محمد اسماعيل - القاهرة - المنوفية- أحمد الباهي:

استقبل الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية، اليوم الأربعاء، لجنة قطاع الدراسات الصيدلية برئاسة الدكتور ماهر الدمياطي المنعقدة حاليًا بمقر الجامعة.

وأعرب "مبارك" عن سعادته بانعقاد اللجنة في جامعة المنوفية واستضافة الأعضاء عمداء كليات الصيدلة على مستوى الجامعات المصرية، واستعرض نشأة الجامعة، ووصول عدد كلياتها إلى 23 كلية ومعهد تشمل مختلف التخصصات العلمية.

وأشار "مبارك" إلى أن كلية الصيدلة تسعى منذ إنشائها لإعداد صيادلة ذوي كفاءة وتطبق أعلى المعايير في التعليم والتدريب الصيدلي، للارتقاء بالأبحاث العلمية والتطبيقية، بما يسهم في تطوير الخدمات الصيدلانية الموجهة لخدمة المريض والمجتمع على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.

وفى ختام اللقاء أهدى رئيس الجامعة درع الجامعة للدكتور ماهر الدمياطي رئيس اللجنة.