إزالة 317 حالة تعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بالمنوفية

محمد اسماعيل - القاهرة - المنوفية- أحمد الباهي:

أكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم الاربعاء، أن إجمالي قرارات الإزالات التي جرى تنفيذها منذ بدء تنفيذ الحملات بلغت 317 حالة تعدي على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بمختلف جهات الولاية، حيث أزيلت 164 حالة تعدي على أراضي أملاك الدولة، و153 حالة تعدي على الأراضي الزراعية بإجمالي مساحة 15 فدانًا و23 قيراطًا.

وأكد محافظ المنوفية على استمرار متابعة سير العمل في الموجة الـ18 لمنع التعديات والمخالفات والتعامل الفوري معها في المهد مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وشدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية باستمرار التنسيق الكامل مع الجهات المعنية والأجهزة الأمنية لإزالة أي تعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية.