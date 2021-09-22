مصادر تكشف لـ"الاتحاد" كواليس خروج عربات قطار النوم عن مسارها في مصر

ابوظبي - سيف اليزيد - أحمد عاطف (القاهرة)



خرجت 3 عربات من قطار للنوم كان متجهاً لجنوب مصر، ما عطل سير حركة القطارات بشكل مؤقت، دون وقوع إصابات بشرية.



وقال مصدر بوزارة النقل لـ"الاتحاد" إنه تم رفع ثلاث عربات خرجت من قطار النوم، بعد انتهاء رحلته وعودته من أسوان وأثناء توجهه الى ورش الصيانة، كاشفاً عن عدم وجود أي إصابات نظرًا لأن القطار كان خالياً من الركاب ويسير ببطء ولكن العجل تعثر عن التحويلة.



وأوضحت المصادر أن عجلات 3 عربات خرجت عن مسارها على القضبان في المنطقة أمام البرج الشمالي الكائن بمحطة مصر، ودفعت هيئة السكة الحديد بأوناش لرفع العربات إلى مسارها.



وأعلنت هيئة السكة الحديد المصرية أنه اثناء مسير قطار83/ 2488 نوم (اسوان / القاهرة) بين محطة القاهرة وورشة الفرز بعد نزول الركاب في محطة القاهرة حدث خروج 3 عربات من على السكة دون سقوطها ولم تتأثر حركة القطارات بالوجه البحري، موضحة أنه نتج عن الواقعة تأخر 5 قطارات وجه قبلي بمتوسط 30 دقيقة، فيما انتظمت حركة القطارات على الوجه القبلي.









