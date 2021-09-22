167 غارة روسية على منطقة خفض التصعيد بسوريا منذ بداية سبتمبر

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 22 سبتمبر 2021 01:24 مساءً - منذ ساعتين

شن الطيران الروسي غارات جديدة على منطقة جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، الأربعاء.

ولفت المرصد إلى أن بلدة كنصفرة وأطرافها تعرضت إلى 4 غارات جوية، دون معلومات عن خسائر بشرية إلى الآن.

وبذلك يرتفع تعداد الغارات الروسية على منطقة “خفض التصعيد” منذ مطلع سبتمبر الجاري إلى 167 غارة، توزعت 122 غارة جوية على محافظة إدلب، و25 غارة جوية على الريف الشمالي لمحافظة اللاذقية، وغارتان على ريف محافظة حماة، و18 غارة جوية على مواقع مختلفة في محافظة حلب.

من جانب آخر، نوه المرصد السوري إلى استمرار عمليات “التسوية” ضمن بلدة تل الشهاب بريف درعا الغربي جنوبي البلاد لليوم الثاني على التوالي.

وقال إن عدد الذين وافقوا على إجراء تسوية مع النظام السوري ارتفع إلى نحو 400 ويشمل ذلك المدنيين المطلوبين للخدمة الإلزامية والاحتياطية في قوات النظام.

كما سيتم إجراء عمليات تفتيش بعد ذلك وإعادة انتشار لقوات النظام في البلدة ومحيطها، ويأتي ذلك في إطار الاتفاق المبرم بين اللجنة الأمنية التابعة للنظام ووجهاء تل شهاب برعاية روسية.

وكان المرصد السوري أشار مساء أمس الثلاثاء، إلى أن مئات المواطنين أجروا تسوية أوضاعهم، في بلدة تل شهاب في ريف درعا، وسلموا ما لديهم من قطع الأسلحة، في حين بلغ عدد الأشخاص الذين شملتهم التسوية أكثر من 300 شخص.