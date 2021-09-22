22 سبتمبر , 2021 تعرّض سيرغيي شيفير المستشار الأول للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لمحاولة اغتيال الأربعاء فتح خلالها مجهولون النار على سيارته على ما أعلنت السلطات والشرطة.

وقالت الشرطة الأوكرانية عبر فيسبوك "أصيبت السيارة بأكثر من عشر رصاصات. وجرح السائق"، مشيرة إلى شن عملية خاصة للعثور على مطلقي النار.

كانت هذه تفاصيل خبر استهداف المستشار الأول للرئيس الأوكراني بمحاولة اغتيال! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المجلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.