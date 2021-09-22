فرنسا تنفي وضع مقعدها في مجلس الأمن تحت تصرف الاتحاد الأوروبي.. إليك التفاصيل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

نفت فرنسا الأربعاء "رسميا" معلومات أوردتها صحيفة "ذي تلغراف" البريطانية ومفادها أنها على استعداد لوضع مقعدها الدائم في مجلس الأمن الدولي تحت تصرف الاتحاد الأوروبي.



وقال قصر الإليزيه "ننفي ذلك رسميا. المقعد لنا وسيبقى كذلك" ردا على الصحيفة التي كتبت على صفحتها الأولى أن الرئيس ايمانويل ماكرون "قد يقدم المقعد في الأمم المتحدة" في حال ساند الاتحاد الأوروبي خططه لتشكيل جيش أوروبي.

وأوضح الإليزيه في رد فعله "نحن ننسق مع الاتحاد الأوروبي طالما لزم الأمر، بسيادة كاملة".

وفرنسا هي إحدى الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي مع الصين والولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا.

ونشرت صحيفة "تلغراف" مقالها في أوج أزمة دبلوماسية بين باريس من جهة وواشنطن وكانبيرا ولندن من جهة أخرى إثر قرار هذه العواصم الثلاث إبرام شراكة استراتيجية في منطقة المحيطين الهندي والهادىء ما تسبب بخسارة فرنسا عقد غواصات كبير مع الأستراليين.

أثار نشر المقال ردود فعل من جانب عدة مسؤولين سياسيين فرنسيين.

وكتب جان لوك ميلانشون مرشح اليسار المتشدد في تغريدة "يجب أن يصدر ماكرون نفيا بشكل عاجل. فرنسا لن تعطي أبدا مقعدها في مجلس الأمن الدولي. من يجازف بذلك إنما يرتكب خيانة عظمى".

وعلقت مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبن على تويتر "إذا كانت هذه المعلومات دقيقة ستشكل خيانة حيال الأمة. وإذا لم تكن كذلك، يجب أن يقول ايمانويل ماكرون ذلك وبسرعة".