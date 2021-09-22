المواطنين يقولون إن الدولة تبالغ في إقامة الطرق والكباري .. تعرف على رد الرئيس السيسي في هذا الشأن

الشارقة - اميمة ياسر - قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن المواطنين يقولون إن الدولة تبالغ في إقامة الطرق والكباري، لافتًا إلى أن الدولة تستهدف حرية وسهولة الحركة للبضائع والمواطنين على امتداد الرقعة المعمورة في مصر.

وأضاف السيسي، خلال افتتاح مجموعة من المشروعات، صباح أمس الثلاثاء، أن الدولة من المقرر أن تفتتح 1070 كم من الطرق بنهاية العام الجاري، قائلًا إن الطرق تضع أسسا حقيقية للتنمية على امتداد أرض مصر.

وأشار إلى أن العمل الذي يتم في هذا المجال ضخم وبشكل غير مسبوق، متابعًا: «ما انتهى ضخم وبشكل غير مسبوق، وشبكة الطرق القومية قد تصل إلى 12 ألف كم».