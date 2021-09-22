تراجع الطماطم والفاصوليا.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار الطماطم، والفاصوليا بين جنيه و4 جنيهات، خلال تعاملات اليوم الأربعاء في سوق الجملة بالعبور، عند نفس أسعار أمس.

وارتفعت أسعار البصل، والملوخية بين 75 قرشا وجنيه، اليون، وفقا لبيانات موقع سوق العبور.

وتراوح سعر كيلو الطماطم بين 3 و6 جنيهات، وسعر كيلو البطاطس بين 4 جنيهات و6.5 جنيه، وسعر كيلو البصل بين 1.5 و3.5 جنيه.

واستقرت أسعار عددا من أصناف الفاكهة، اليوم، بحسب بيانات موقع العبور.

ويقدم الخليج 365 أسعار عدد من أصناف الخضروات والفاكهة يوميا بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 3 و5 جنيهات، بتراجع جنيه.

البطاطس بين 4 جنيهات و6.5 جنيه.

البصل بين 2.25 و 3.5 جنيه، بزيادة 75 قرشا.

الكوسة بين 2.5 و5.5 جنيه.

الفاصوليا بين 5 و9 جنيهات، بتراجع 4 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 1.5 جنيه و4 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 3 و5 جنيهات

الفلفل الحامي البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات.

الملوخية بين 2 و2.5 جنيه، بزيادة جنيه.

الخيار البلدي بين 2.5 جنيه و5 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال الصيفي بين 6 و9 جنيهات.

الليمون البلدي بين 5 و8 جنيهات.

الكانتلوب بين 4 و8 جنيهات.

الجوافة بين 4 و8 جنيهات.

المانجو العويس بين 19 و25 جنيها.

المانجو الزبدية بين 14 و20 جنيها.

المانجو البلدي بين 9 جنيهات و15 جنيها.