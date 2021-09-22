تسمم 5 أشخاص من أسرة واحدة بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج– عمار عبدالواحد:

أصيب 5 أشخاص بتسمم، اليوم الأربعاء، إثر تناولهم طعام منزلي فاسد، بطما شمالي محافظة سوهاج، جرى نقل المصابين للمستشفى، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

تلقى مأمور مركز شرطة طما إشارة من المستشفى المركزي بوصول كل من "صباح. ع" 55 عامًا ربة منزل، "إسراء. ا" 27 عامًا ربة منزل، "شيماء. خ" 29 عامًا ربة منزل، الطفلة "هنا. م" البالغة من العمر عامين، "جنا. م" البالغة من العمر عامين، ويقيمون دائرة المركز، وجميعهم من أسرة واحدة، مصابين بإعياء وقيئ مستمر.

وأفادت المصابات من الأولى للثالثة حدوث إصابتهن عقب تناولهن طعام منزلي فاسد، ونفوا الشبهة الجنائية.

حُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.