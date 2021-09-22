متأثرًا بنزيف في المخ.. مصرع سائق في حادث مروري بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج– عمار عبدالواحد:

لقي سائق مصرعه، اليوم الأربعاء، متأثرًا بإصابته بنزيف بالمخ في حادث مروري، دائرة مركز طهطا شمالي محافظة سوهاج، وجرى إيداع الجثة بمشرحة المستشفى، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

تلقى مأمور مركز شرطة طهطا بلاغًا بانقلاب دراجة نارية ووجود متوفى بدائرة المركز.

تبين أنه أثناء سير دراجة نارية "توكتوك" قيادة "أحمد. م" 30 عامًا سائق ويقيم دائرة مركز جهينة اختلت عجلة القيادة بيده ما أدى لانقلابها بالأرض الزراعية على جانب الطريق.

نتج عن الحادث وفاة قائد الدراجة النارية، وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى طهطا العام، وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة نزيف بالمخ أدى إلى هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية، ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة.

حُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.