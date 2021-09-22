استهداف رتل دعم لوجيستي للتحالف الدولي جنوب العراق

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 22 سبتمبر 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

انفجرت عبوة ناسفة، قرب رتل دعم لوجيستي تابعا للتحالف الدولي أثناء مروره ضمن حدود الناصرية جنوب العراق، دون وقوع خسائر مادية أو بشرية.

وأفاد مصدر أمني مسؤول يوم الأربعاء باستهداف رتل دعم لوجيستي للتحالف الدولي جنوب العراق، حسبما أورد موقع “شفق نيوز” الإخباري.

وأشار المصدر إلى أن التفجير لم يسفر عن أي إصابات.

وتتهم واشنطن فصائل عراقية مسلحة مرتبطة بإيران بالوقوف وراء الهجمات التي تستهدف التحالف الدولي، إضافة للهجمات ضد سفارتها وقواعدها العسكرية، التي ينتشر فيها الجنود الأمريكيون بالعراق.

وينتشر في العراق نحو 3000 جندي من قوات التحالف الدولي، بينهم 2500 جندي أمريكي لمحاربة تنظيم “داعش” الإرهابي في البلاد.

وتطالب قوى سياسية عراقية بخروج القوات الأمريكية من البلاد؛ استجابة لقرار البرلمان العراقي في 5 يناير/كانون الثاني 2020 بمغادرة القوات الأجنبية البلاد.