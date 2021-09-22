واشنطن تعلق على طلب “طالبان” لتعيين مندوب لها في الأمم المتحدة

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 22 سبتمبر 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

في أول تعليق للولايات المتحدة على طلب حركة طالبان بتعيين مندوب لها في الأمم المتحدة، قالت وزارة الخارجية الأمريكية أن دراسة مسألة تمثيل حركة “طالبان” لدى منظمة الأمم المتحدة يتطلب وقتا معينا ولن يتم ذلك خلال أسبوع الاجتماعات في إطار الدورة الـ76 للجمعية العامة.

وقالت مسؤولة في وزارة الخارجية الأمريكية خلال مؤتمر صحفي خاص، مساء الثلاثاء: “لدى الأمم المتحدة لجنة اعتماد مختصة ونحن ندخل ضمنها، لكن هذا يتطلب وقتا معينا من أجل مناقشة كل شيء”.

وتابعت المسؤولة: “بكل تأكيد سنتابع من كثب هذه القضية وسنبحثها مع باقي أعضاء لجنة الاعتماد”.

وأشارت المتحدثة إلى أنها لا تتوقع أن يتم حل موضوع تمثيل “طالبان” لدى الأمم المتحدة خلال أسبوع الاجتماعات على المستوى العالي ضمن أعمال الدورة الـ76 للجمعية العامة.

وسبق أن توجهت حركة “طالبان” إلى الأمم المتحدة برسالة بشأن تعيين المتحدث باسم مكتبها السياسي سهيل شاهين مندوبا لما يسمى بـ “إمارة أفغانستان الإسلامية” لدى الأمم المتحدة.

وأكد ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، لوكالة “تاس” الروسية، أن الأمانة العامة للأمم المتحدة تلقت يوم 20 سبتمبر رسالة من “وزير الخارجية” في الحكومة التي شكلتها “طالبان” بأفغانستان، أميرخان متقي، بشأن المشاركة في الدورة الـ 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة.