بسبب "الاستياء" الفرنسي..فشل انعقاد اجتماع وزاري بين فرنسا وأمريكا وبريطانيا وألمانيا

محمد الفلاح - الأربعاء 22 سبتمبر 2021

فشل اجتماع لوزراء خارجية فرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا كان من المقرر عقده على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك بسبب النزاع حول التحالف الأمني الجديد في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.



وأكد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس الثلاثاء أن الجانب الفرنسي انسحب من الاجتماع الذي كان من المقرر عقده اليوم الأربعاء. وقال إنه لم يتم إلغاؤه، بل تم تأجيله.

وقال إن السبب هو " الاستياء من الجانب الفرنسي، وهو ما أستطيع فهمه، وبعض الأشياء هناك تحتاج أولا إلى تقويم قبل أن نتمكن من الجلوس معا بهذا الشكل".

وأشارت وزارة الخارجية الأمريكية إلى صعوبات في تحديد المواعيد، حيث قالت مسؤولة رفيعة المستوى إن الجداول الزمنية ديناميكية ويبقى أن نرى ما اذا كان مثل هذا الاجتماع ما زال ضروريا هذا الأسبوع .

وأوضحت المسؤولة أنها تتوقع أن تتاح لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ونظيره الفرنسي جان إيف لودريان فرصة أخرى لتبادل وجهات النظر في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

وتسببت الاتفاقية الأمنية بين الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا التي دشنت الأسبوع الماضي في أزمة دبلوماسية عميقة بين واشنطن وباريس.

ويبدو أن هذا التحالف يهدف إلى مواجهة تهديد عسكري من الصين في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، لكنه أخرج عن المسار اتفاقا بقيمة مليارات الدولارات بين أستراليا وفرنسا.