بمشاركة أندية المكسيك.. رابطة الدوري الأمريكي تطلق كأس موسعة وجديدة

محمد الفلاح - الأربعاء 22 سبتمبر 2021

أعلن مسؤولون أمس الثلاثاء أن كل أندية دوري المحترفين الأمريكي لكرة القدم والدوري المكسيكي ستشارك في مسابقة كأس جديدة وموسعة خلال صيف 2023 بمشاركة 47 فريقا بدلا من ثمانية فرق فقط في الشكل الحالي، ومع زيادة الاندماج بين دول أمريكا الشمالية.



وأضاف المسؤولون أن مسابقة الكأس ستقام خلال سنوات الاستعداد لإقامة نهائيات كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك بمشاركة 29 فريقا من الدوري الأمريكي و18 فريقا من الدوري المكسيكي.

وقال دون جاربر؛ مفوض رابطة الدوري الأمريكي "ستقام الكأس الجديدة بمشاركة كل أندية رابطة الدوري الأمريكي والدوري المكسيكي على مدار شهر كامل وستضع معايير جديدة بين مسابقتي الدوري من أجل عرض لاعبينا وأنديتنا للمشاهد الخارجي".

وتابع "هذه اللحظة المثالية لإنشاء بطولة تكون على مستوى وقيمة الكونكاكاف وتظهر الحماس الكبير في منطقتنا لإقامة مباريات كرة القدم في أعلى المستويات".

وستمثل المسابقة الجديدة ارتباطا بدوري أبطال الكونكاكاف، حيث سيتأهل البطل مباشرة إلى دور الستة عشر في المسابقة القارية. وسيلعب صاحبا المركزين الثاني والثالث في الدور الأول لدوري الأبطال.

وفي بيان منفصل، قال اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى ودول الكاريبي (الكونكاكاف) أمس الثلاثاء إنه سيقيم بطولة دوري الأبطال بشكل موسع وبمشاركة 27 فريقا بدلا من 16 فريقا بدءا من 2024.

وتقام الكأس الحالية بين رابطة الدوري الأمريكي والدوري المكسيكي بمشاركة أربعة فرق من كل دولة.

وأقيم نهائي هذه الكأس بين سياتل ساوندرز من الدوري الأمريكي وليون من الدوري المكسيكي في لاس فيجاس اليوم الأربعاء.