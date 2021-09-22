زلزال قوته 6 درجات يضرب أستراليا

محمد الفلاح - الأربعاء 22 سبتمبر 2021

ضرب زلزال قوته 6 درجات على مقياس ريختر مناطق قريبة من بلدة مانسفيلد في ولاية فيكتوريا الأسترالية، الأربعاء.



وقالت الهيئة الأسترالية لعلوم الأرض إن مركز الزلزال وقع بالقرب من بلدة مانسفيلد الريفية التي تبعد حوالي 200 كيلومتر شمال شرقي ملبورن، وكان على عمق 10 كيلومترات، وشعر به سكان ولاية نيوساوث ويلز ومقاطعة العاصمة كانبيرا.

وأحدث الزلزال بعض الأضرار المادية في المباني، ولم ترد أنباء فورية عن وقوع خسائر بشرية أو إصابات جراء الزلزال.