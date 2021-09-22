شكرا لقرائتكم خبر عن مليشيا الحوثي تجهز لمجزرة جديدة بإعدام 11 شخصاً بينهم نساء والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

بدأت ميليشيات الحوثي تحضر لمذبحة جديدة، وذلك بعد المجزرة التي شهدتها العاصمة اليمنية السبت الماضي.

وكشفت مصادر، بحسب قناة العربية الحدث، أفادت مصادر حقوقية يمنية بأن الميليشيا تتأهب لتنفيذ إعدامات جماعية جديدة في صنعاء تشمل 11 شخصاً بينهم امرأتان بعد أن لفقت لهم تهماً بالتخابر.

كما ذكرت أن الميليشيات أصدرت عبر محكمة خاضعة لها أمراً بإعدام 11 معتقلا بتهمة التخابر، وبمصادرة أموالهم.

ومن بين المهددين بالإعدام بحسب ما نقلت صحيفة الشرق الأوسط اليوم الأربعاء، امرأتان حنان الشاحذي وألطاف المطري.

مصادرة أملاك

يأتي هذا بعد أيام معدودة على “المجزرة” المروعة التي شهدتها صنعاء، يوم السبت الماضي حيث أقدمت الميليشيات على اعدام 9 معتقلين رميا بالرصاص على الملأ. فيما انتشرت بين اليمنيين مشاهد مروعة للحظات الاعدام.

وأمس الثلاثاء، كشف وزير الاعلام اليمني معمر الإرياني، أن الميليشيات أبلغت أسر الضحايا التسعة أن أمامهم مهلة قصيرة لإخلاء منازلهم ومصادرة كافة ممتلكاتهم من أراض وعقارات وأموال، وتسليم 3 ملايين ريال يمني عن كل ضحية مقابل تكاليف القضية، تنفيذاً للحكم الجائر الذي أصدرته المحكمة الخاضعة لسيطرتها.