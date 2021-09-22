شكرا لقرائتكم خبر عن 229.5 مليون إصابة بكورونا و 6 مليار لقاح عالميًا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم تجاوز 229.5 مليون حتى صباح اليوم الأربعاء، فيما يقترب عدد جرعات اللقاحات التي جرى إعطاؤها من الستة مليارات جرعة.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة 0600 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 229 مليونا و 539 ألف حالة. كما أظهرت البيانات أن إجمالي الوفيات ارتفع إلى أربعة ملايين و 708

آلاف حالة.

وأوضحت البيانات المجمعة أن إجمالي عدد اللقاحات المضادة لكورونا التي جرى إعطاؤها في أنحاء العالم تجاوز خمسة مليارات و 964 مليون جرعة.