فرنسا: التزامنا في مالي مستمر رغم التعديلات على الأوضاع العسكرية

21 سبتمبر , 2021
قالت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي، خلال زيارة لمالي اليوم الثلاثاء، إن التزام فرنسا بمكافحة الإرهاب في مالي لا يزال قائماً.
وأضافت بعد محادثات مع نظيرها المالي الكولونيل ساديو كامارا "سنعدل وجودنا العسكري في منطقة الساحل، ولكن لنكن واضحين: نحن لا ننسحب وسنواصل عمليات مكافحة الإرهاب".
كما زارت قاعدة جاو العسكرية، إحدى القواعد التي تتمركز فيها القوات الفرنسية المشاركة في عملية مكافحة الإرهاب، وكانت بارلي قد توقفت في السابق أيضاً في النيجر.
وتحارب فرنسا القوة الاستعمارية السابقة في مالي، الجماعات الإرهابية الإسلاموية في منطقة الساحل مترامية الأطراف من خلال عملية برخان، وينتشر حالياً نحو 5100 جندي فرنسي.
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