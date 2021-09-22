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زلزال قوته 6 درجات يضرب أستراليا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 سبتمبر 2021

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ضرب زلزال قوته 6 درجات على مقياس ريختر مناطق قريبة من بلدة مانسفيلد في ولاية فيكتوريا الأسترالية، الأربعاء.

 

وقالت الهيئة الأسترالية لعلوم الأرض إن مركز الزلزال وقع بالقرب من بلدة مانسفيلد الريفيةالتي تبعد حوالي 200 كيلومتر شمال شرقي ملبورن، وكان على عمق 10 كيلومترات، وشعر به سكان ولاية نيوساوث ويلز ومقاطعة العاصمة كانبيرا.

 

وأحدث الزلزال بعض الأضرار المادية في المباني، ولم ترد أنباء فورية عن وقوع خسائر بشرية أو إصابات جراء الزلزال.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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