شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 6 درجات يضرب ملبورن الأسترالية.. والسكان يهرعون إلى الشوارع (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
تعرضت مدينة ملبورن الأسترالية لزلزال بقوة 6 درجات، والذي أدى لاهتزاز المباني بقوة، حيث هرع عدد كبير من سكان المدينة إلى الشوارع.
ولم يتم الإعلان عن وجود إصابات بشرية أو خسائر مادية بعد إلا أن الزلزال تسبب باهتزاز المباني بقوة.
وأظهرت صور متناقلة تساقط الحجارة من بعض المباني، كما نقلت خدمات الإنقاذ تلقيها مكالمات استغاثة من مناطق تبعد حوالي 700 كيلومتر من مركز الزلزال.
كما تداولت مواقع إخبارية مقطع فيديو يظهر حالة من الذهول تفاجأ بها مذيعا محطة “إي بي سي” الأسترالية.
وبحسب مقطع الفيديو الذي تم تداوله فقد اهتزت الأرض والجدران داخل الاستديو أثناء عمل الكاميرات نتيجة الزلزال الذي ضرب مناطق جنوب شرق البلاد.
يذكر أن الزلازل القوية تعتبر نادرة للغاية في مناطق جنوب شرق أستراليا المكتظة بالسكان.
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