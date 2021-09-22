مجددا.. اغلاق المدارس وعدد من الاماكن العامة في احدى مدن الصين بسبب كورونا

ولمنع انتشار العدوى، أغلقت سلطات المدينة رياض الأطفال والمدارس الثانوية ودور السينما والصالات الرياضية لمدة أسبوع، وبدأت حملة اختبار جماعي للسكان.

ونُصح السكان بتجنب السفر بوسائل النقل العام ما أمكن، وعدم مغادرة منازلهم، وتم تحديد العديد من المناطق في هاربين بأنها مناطق "خطر متوسط للإصابة".



قبل الإعلان عن اكتشاف إصابات داخلية بعدوى فيروس كورونا في هاربين، كان محور انتشاره على مقاطعة فوجيان جنوب شرقي البلاد، حيث تم تسجيل 418 حالة إصابة منذ 10 سبتمبر، غير مرتبطة بإصابات وافدة من الخارج.

يشار إلى أن مقاطعة هيلونغجيانغ تقع على الحدود مع روسيا.

وكانت الصين سجّلت منذ بداية جائحة "كوفيد – 19" 95851 حالة إصابة بكورونا فيما توفى 4636 بمضاعفات العدوى.

