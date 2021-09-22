النفط يتجاوز الـ 75 دولارا بفعل انخفاض المخزونات الأمريكية

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 85 سنتا أو 1.15 بالمئة إلى 75.21 دولاراً للبرميل بعد أن ارتفعت 44 سنتا يوم الثلاثاء، بحلول الساعة 05:06 بتوقيت جرينتش ، لتزيد من مكاسبها 35 بالمئة عن يوم الثلاثاء. وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 81 سنتا أو 1.15 بالمئة إلى 71.33 دولاراً للبرميل.

وقالت مصادر في السوق نقلاً عن أرقام من معهد البترول الأمريكي يوم الثلاثاء إن مخزونات الخام الأمريكية تراجعت 6.1 ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في 17 سبتمبر / أيلول.

من المتوقع أن تظل الإمدادات شحيحة بعد أن قالت رويال داتش شل ، أكبر منتج أمريكي في خليج المكسيك ، إن الأضرار التي لحقت بمنشآت النقل البحرية ستقلص الإنتاج في أوائل العام المقبل.



وأظهرت بيانات معهد البترول الأمريكي ، أن مخزونات البنزين تراجعت بمقدار 432 ألف برميل ، وانخفضت مخزونات نواتج التقطير ، بما في ذلك وقود الطائرات ، بمقدار 2.7 مليون برميل .