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هزة أرضية بقوة 5.6 درجة بالقرب من سواحل أستراليا

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر هزة أرضية بقوة 5.6 درجة بالقرب من سواحل أستراليا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 سبتمبر 2021

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أفاد مركز رصد الزلازل لأوروبا والبحر الأبيض المتوسط بتسجيل هزة أرضية بقوة 5.6 درجة بمقياس ريختر بالقرب من سواحل أستراليا.

 

وأشار المركز إلى أن بؤرة الزلزال كانت على بعد 117 كلم شمال شرقي مدينة ملبورن، إحدى أكبر المدن الأسترالية التي يقطنها نحو 5 ملايين نسمة.

 

وكانت البؤرة بعمق كيلومترين.

 

ولم ترد أي معلومات عن وقوع دمار أو ضحايا أو إصابات جراء الهزة الأرضية.

 

ولم يصدر أيضا أي إنذار بشأن موجات التسونامي.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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