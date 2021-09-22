الرئيس الامريكي يحذر جونسون خلال لقائهما بالبيت الأبيض.. إليك التفاصيل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

رفض الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال استقباله بالبيت الأبيض رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون الالتزام بإبرام اتفاقية للتجارة الحرة مع لندن.



وردّاً على سؤال بشأن إمكانية إبرام اتفاقية كهذه، قال بايدن "سيتعيّن علينا العمل عليها، "المناقشات مستمرّة" حول هذا الموضوع.

كما وجّه بايدن تحذيراً شديد اللهجة إلى ضيفه جونسون، مؤكّداً أنّه "لا يرغب على الإطلاق" في رؤية "الحدود الإيرلندية تتغيّر" بسبب خروج بريطانيا من الاتّحاد الأوروبي، مؤكّداً في الوقت نفسه أنّ هذا الأمر والتوصّل لاتفاقية تجارية بين البلدين هما "موضوعان مختلفان".

والأسبوع الماضي، ربطت رئيسة مجلس النواب الأمريكي الديموقراطية نانسي بيلوسي بوضوح احترام اتفاقية السلام في إيرلندا الشمالية التي تنص على حدود مفتوحة مع جمهورية إيرلندا، بأيّ مفاوضات تجارية مع لندن.

وتجري الحكومة البريطانية حالياً مفاوضات مع بروكسل حول العلاقة التي ستربط المملكة مع الاتحاد الأوروبي بعد بريكست.

من جهته رحّب جونسون بـ"التقدّم الأخير في العلاقة بين لندن وواشنطن"، واصفاً رفع القيود المفروضة على المسافرين الأجانب الراغبين بدخول الولايات المتحدة بأنه "رائع".

وأشاد جونسون بالاتفاقية الاستراتيجية التي أبرمت مؤخّراً بين بلاده والولايات المتحدة وأستراليا، والتي أثارت غضب فرنسا.