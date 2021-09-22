شكرا لقرائتكم خبر عن اشتراطات الحصول على جائزة المبدع الصغير وقيمتها × 5 معلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يهدف القانون رقم 204 لسنة 2020 بخصوص جائزة الدولة للمبدع الصغير، لاكتشاف المواهب والنوابغ ورعايتها وتشجيع النشء الجديد على الابتكار والابداع، وذلك من خلال جائزة تشجيعية تمنح سنويا، وفيما يلى نستعرض التفاصيل.

تُنشأ جائزة تسمى جائزة الدولة للمبدع الصغير يشار إليها فى هذا القانون بالجائزة، تمنح سنوياً لمن يقدم منتجاً فكرياً أو مادياً مبتكراً ولم تجاوز سنة ثماني عشرة سنة فى مجالات الثقافة والفنون، وتشمل هذه الجائزة الآتي:

- منح مبلغ مالي للفائز، يخصص له إجمالاً مبلغ مائتي ألف جنيه بحد أدني فى مجالات الثقافة، ومثله فى مجالات الفنون، وما يستحدث فى مجالات الإبداع والابتكار فى الثقافة والفنون.

- نشر أعمال الفائز على نفقة المجلس الأعلى للثقافة.

- منح كل فائز لقب حائز على جائزة الدولة للمبدع الصغير بقرار من وزير الثقافة.

ويصدر وزير الثقافة قراراً بعدد الجوائز التي تمنح سنوياً، والقيمة المالية لكل منها، والمجالات الممنوحة عنها، والتصنيف العمري للمبدعين على مستويين.

يشترط فيمن يرشح لنيل الجائزة ما يأتي:

- أن يكون مصري الجنسية.

- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.

- ألا يكون قد سبق الحكم عليه فى جناية أو فى جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

- ألا تتجاوز سنة فى يوم الإعلان عن الجائزة ثماني عشرة سنة ميلادية.

- ألا يكون قد سبق له الفوز بالجائزة، ما لم تتضمن الأعمال المقدمة إضافات إبداعية جديدة.