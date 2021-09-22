بلينكن ولودريان يشاركان في اجتماع وزراء خارجية الدول الخمس

ابوظبي - سيف اليزيد - يشارك وزيرا الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن والفرنسي جان-إيف لودريان في نيويورك، اليوم الأربعاء في اجتماع لوزراء خارجية الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي يمكن خلاله "أن يتبادلا وجهات نظرهما"، حتى وإن لم يقرّرا حتّى الساعة عقد اجتماع ثنائي لبحث الأزمة الناشبة بين بلديهما.

وقالت مسؤولة في وزارة الخارجية الأميركية للصحافيين إنّ الوزيرين سيشاركان مساء الأربعاء في نيويورك في لقاء تقليدي سيجمعهما مع نظرائهما من بقية الدول الأعضاء الدائمة العضوية في مجلس الأمن بالإضافة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش.

وأضافت "سيكونان حتماً في نفس الغرفة"، أي في قاعة مجلس الأمن الدولي، و"سيتبادلان وجهات نظرهما حول عدد من الأمور".

وإذ أكّدت المسؤولة أنّ الوزيرين لم يقرّرا حتى الساعة عقد اجتماع ثنائي على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، فهي لم تستبعد نهائياً إمكانية حصول ذلك.

وكان لودريان قال الإثنين إنّه لا يعتزم عقد اجتماع ثنائي مع نظيره الأميركي لكن يمكن أن يصادفه "في أروقة" الأمم المتحدة.

وألغي اجتماع آخر كان مقرّراً عقده الأربعاء بين بلينكن ولودريان ونظيريهما الألماني هايكو ماس والبريطانية ليز تروس .