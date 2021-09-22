زلزال قوي يضرب أستراليا

ابوظبي - سيف اليزيد - أفادت تقارير إخبارية بأن زلزالاً ضربولاية فيكتوريا الأسترالية صباح اليوم الأربعاء وشعر به السكان في جميع أنحاء جنوب شرق للبلاد.

وذكرت خدمة الطوارىء بولاية فيكتوريا أن الزلزال الذي بلغت قوته 6 درجات على مقياس ريختر، وقع بالقرب من مانسفيلد على بعد حوالى 200 كيلومتر

شمال شرقي ملبورن.

وقالت وكالة رصد الزلازل الحكومية "جيوساينس أستراليا" أن زلزالاً قوته 6 درجات درجة وقع أولاً في تمام الساعة 2315 بتوقيت جرينتش، تلاه زلزال

قوته 4 درجات بعد حوالي 15 دقيقة.

وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية بأن هذا هو الزلزال الثامن فقطالذي تتخطى قوته 5 درجات في تلك المنطقة منذ عام 1973.