بلينكن ولودريان يشاركان في اجتماع بنيويورك

محمد الفلاح - الأربعاء 22 سبتمبر 2021

يشارك وزيرا الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن والفرنسي جان-إيف لودريان في نيويورك الأربعاء باجتماع لوزراء خارجية الدول الخمس الدائمة العضوية بمجلس الأمن,



وقالت مسؤولة في وزارة الخارجية الأمريكية، إنّ الوزيرين سيشاركان مساء الأربعاء في لقاء تقليدي سيجمعهما مع نظرائهما من بقية الدول الأعضاء الدائمة العضوية في مجلس الأمن بالإضافة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

وأضافت "سيكونان حتماً في نفس الغرفة"، أي في قاعة مجلس الأمن الدولي، و"سيتبادلان وجهات نظرهما حول عدد من الأمور".

وإذ أكّدت المسؤولة أنّ الوزيرين لم يقرّرا حتى الساعة عقد اجتماع ثنائي على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، فهي لم تستبعد نهائياً إمكانية حصول ذلك.

وكان لودريان قال الإثنين، إنّه لا يعتزم عقد اجتماع ثنائي مع نظيره الأمريكي لكن يمكن أن يصادفه "في أروقة" الأمم المتحدة.

وألغي اجتماع آخر كان مقرّراً عقده الأربعاء بين بلينكن ولودريان ونظيريهما البريطانية ليز تروس والألماني هايكو ماس.

وعزت المسؤولة الأمريكية إلغاء الاجتماع إلى تضارب في جدول الأعمال، لكنّ مصادر دبلوماسية عديدة قالت لوكالة فرانس برس، إنّ إلغاء اللقاء حصل بطلب من باريس.

ونشبت الأزمة بين باريس وواشنطن في 15 سبتمبر/ أيلول إثر إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن ولادة تحالف دفاعي جديد بين أستراليا والولايات المتحدة وبريطانيا، موسّعاً نطاق تقنيّة الغوّاصات الأمريكيّة العاملة بالدفع النووي لتشمل أستراليا، بالإضافة إلى تقنيات الأمن الإلكتروني والذكاء الاصطناعي والقدرات البحريّة تحت الماء.

وكانت من أولى ثمار هذا التحالف الإطاحة بصفقة ضخمة أبرمتها كانبيرا مع باريس لشراء غواصات فرنسية الصنع واستبدالها بأخرى أمريكية تعمل بالدفع النووي.

وردّاً على الاتفاق استدعت فرنسا سفيريها لدى الولايات المتحدة وأستراليا للتشاور، في قرار غير مسبوق تجاه حليفين تاريخيين.