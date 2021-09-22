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محمد الفلاح - ذكرى النكبة.. خسائر حوثية في 5 جبهات يمنية وإسقاط مسيرة

الأربعاء 22 سبتمبر 2021

تشهد 5 جبهات قتالا مستعرا بين القوات اليمنية ومليشيات الحوثي التي تكبدت خسائر فادحة خلال تلك المعارك، وفشلت في تنفيذ مخططاتها.



وتزامنا مع ذكرى نكبة الحوثي 21 سبتمبر/ أيلول، أحبط الجيش اليمني والتحالف العربي بقيادة السعودية هجمات مليشيات الحوثي على الأرض وفي السماء أيضا، حيث أسقطت دفاعات القوات المشتركة طائرة مسيرة تابعة للمليشيات جنوب الحديدة.

وأفاد الإعلام العسكري للقوات المشتركة أن المسيرة الحوثية تحمل قنابل عيار 40 ملم، حاولت التحليق فوق مواقع عسكرية غرب مدينة حيس جنوب الحديدة تم التعامل معها وإسقاطها، ووزع الإعلام العسكري للقوات المشتركة فيديو للطائرة بعد إسقاطها .

وعلى الأرض، تشهد جبهة حيس بالساحل الغربي تصعيدا خطيرا من جانب المليشيات الحوثية التابعة لإيران خلال الأيام القليلة الماضية، لكن تلك التحركات الحوثية سحقت بالكامل وفشلت في تحقيق اختراقات ميدانيه في حيس .

وفي جبهة مريس بمحافظة الضالع، أفشلت القوات الجنوبية والقوات المشتركة هجوما للمليشيات الحوثية باتجاه مواقع وينان وحصن شداد والقائم والزيلة والقهرة .

وقال محمد النقيب متحدث القوات الجنوبية، إن عددا من عناصر المليشيات المهاجمة لقيت مصرعها وأصيب آخرين بمواجهات مباشرة، ما دفع المليشيات إلى شن قصف هيستيري بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة لإخلاء جرحاها من ساحة المعركة التي استمرت نحو ساعة.

وفي جبهة كرش محافظة لحج، اشتعلت اشتباكات متقطعة بين القوات الجنوبية ومليشيات الحوثي على امتداد كل قطاعات الجبهة .

وفي محافظة مأرب شنت قوات الجيش والمقاومة الشعبية هجوما أفشل محاولة التفاف لمليشيا الحوثي المدعومة من إيران، في جبهة العبدية جنوب مأرب حيث تكبدت المليشيات خسائر كبيرة.

وقالت وزارة الدفاع اليمنية في بيان على صفحتها في فيس بوك، إن قوات الجيش رصدت عملية التفافية حاولت خلالها المليشيا الحوثية الدفع بمجاميع وآليات للالتفاف على أحد المواقع في الجبهة.

وأضاف البيان أن وحدات الجيش والمقاومة باغتوا المليشيا وتمكنوا من الإجهاز عليها وتدمير واستعادة معدات وآليات قتالية وأسلحة وذخائر متنوعة كانت بحوزتها.

وفي جبهتي الكسارة والمشجح غرب مارب، استهدفت مدفعية الجيش تحركات وتجمعات للمليشيا الحوثية وألحقت بها خسائر في الأرواح والعتاد.

وفي جبهة الخنجر شمال مدينة الحزم بمحافظة الجوف، نفذ الجيش كميناً محكماً لمجموعة من عناصر المليشيا، ونتج عنه مصرع وجرح عدد من العناصر الحوثية فيما لاذ من تبقى منهم بالفرار مخلفين قتلاهم وأسلحتهم.

وفي محافظة شبوه، قالت مصادر ميدانية إن تعزيزات عسكرية لقوات الجيش اليمني توجهت صوب مناطق الاشتباكات مع مليشيات الحوثي على أطراف المحافظة بعد هجوم واسع شنته المليشيات الحوثية على شبوه.