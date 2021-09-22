عدن - ياسمين عبد الله التهامي - سحب مساعدات عسكرية لإسرائيل بقيمة مليار دولار

الأربعاء 22 سبتمبر 2021

الخليج 365

سحب أعضاء ديمقراطيون بمجلس النواب الأمريكي تمويلا عسكريا بمليار دولار لإسرائيل من مشروع قانون لتمويل الحكومة بعد اعتراضات من الليبراليين.



واعترض بعض أعضاء مجلس النواب الديمقراطيين على بند في مشروع قانون الإنفاق المؤقت لتوفير التمويل الإضافي حتى تتمكن إسرائيل من تجديد نظام الدفاع الصاروخي "القبة الحديدية"، وتنتج شركة ريثيون الأمريكية الكثير من مكونات القبة الحديدية.

ويناقش مجلس النواب تشريعا لتمويل الحكومة الاتحادية حتى الثالث من ديسمبر/كانون الأول، ورفع حد الاقتراض في البلاد.

أجبر الخلاف لجنة القواعد في مجلس النواب على التأجيل لفترة وجيزة قبل أن يتعهد قادة لجنة المخصصات بإدراج تمويل النظام الإسرائيلي في مشروع قانون للإنفاق الدفاعي في وقت لاحق من هذا العام. وقد يمهد ذلك الطريق لخلاف آخر حول المساعدات العسكرية لإسرائيل.

وقال النائب الديمقراطي جمال بومان، إن أعضاء مجلس النواب لم يُتح لهم الوقت الكافي للنظر في الأمر.

وأضاف بومان "المشكلة هي أن القيادة تُلقي بشيء ما على طاولتنا وتعطينا حوالي خمس دقائق لنقرر ما سنفعله، ثم نحاول المضي قدما في ذلك".

وقدمت الولايات المتحدة أكثر من 1.6 مليار دولار لإسرائيل لتطوير وبناء نظام القبة الحديدية، وفقا لتقرير هيئة أبحاث الكونجرس الأمريكي العام الماضي، وهذا يعكس الدعم القوي الدائم لإسرائيل بين الديمقراطيين والجمهوريين على حد سواء.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد في بيان إن سحب التمويل "تأجيل فني"، وزعماء الحزب الديمقراطي الأمريكي أكدوا له أنه سيتم تحويل مبلغ تمويل القبة الحديدية قريبا.