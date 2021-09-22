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مصرع شخص وإصابة 12 في انقلاب سيارة على طريق جمصة

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محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية - الخليج 365:

لقي شخص مصرعه وأصيب 12 آخرين في انقلاب سيارة ربع نقل، تقل عمالاً، قادمة من مدينة فارسكور بدمياط، على طريق جمصة الدولي بمحافظة الدقهلية، بالقرب من منطقة الكسارة.

تلقى اللواء سيد سلطان مدير أمن الدقهلية، إخطارًا بورود بلاغ لإدارة شرطة النجدة بالحادث، ووجود متوفي ومصابين.

بانتقال ضباط مباحث قسم شرطة جمصة، بقيادة الرائد محمد الشربيني رئيس المباحث، تبين انقلاب سيارة ربع نقل كانت تقل 13 عاملاً، قادمة من مدينة فارسكور.

جرى نقل الضحية والمصابين الـ 12 إلى مستشفى جمصة المركزي، وحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة للتحقيق.​

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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