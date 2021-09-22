أول طبيبة مصرية وأبطال الأولمبياد.. محتويات كتاب الإنجليزية المعدل للصف الثاني الثانوي (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - شارك الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تفاصيل لمحتويات كتاب اللغة الإنجليزية المعدل للصف الثاني الثانوي لهذا العام.

تضمن الكتاب عددًا من الشخصيات المؤثرة محليًا وعالميًا، منها هيلانة سيداروس أول طبيبة مصرية تدرس الطب في لندن، وقد أصبحت طبيبة مؤهلة عام 1930، وعادت لمصر لتعمل في مستشفى كتشنر، كأول طبيبة مصرية.

كما تضمن الكتاب مقتطفات عن ياسمين يحيى مصطفى ابنة دميا، النابغة في مجال البحث العلمي والتكنولوجيا، الحاصلة على المركز الأول في مسابقة إنتل للعلوم والهندسة.

وذلك بالإضافة إلى نجوم مصر في عالم الرياضة؛ فريال أشرف بطلة الكاراتيه، الحاصلة على الميدالية الذهبية في أولمبياد طوكيو، وجيانا فاروق لاعبة منتخب الكاراتيه والمتوجة بالميدالية البرونزية في البطولة نفسها، وميار شريف أول مصرية تفوز بلقب بطولة "كارلسروه" المفتوحة للتنس في ألمانيا، ذلك بالإضافة إلى العديد من الرموز الناجحة الأخرى.

وكشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الثلاثاء، عن الغلاف الجديد لكتاب اللغة الإنجليزية المعدل للصف الثالث الثانوي لهذا العام.

وقال الدكتور طارق شوقي إن غلاف الكتاب يتصدره 4 شخصيات، بينهم أحمد الجندي صاحب الميدالية الفضية في الخماسي الحديث في أولمبياد طوكيو 2021، والمؤلف البريطاني الشهير "شارلز ديكينز".​​