من هو اللواء عبد الباقي بكراوي المتهم بالوقوف خلف المحاولة الانقلابية في السودان؟

أعلن وزير الدفاع السوداني الفريق الركن ياسين إبراهيم أن المتهم بقيادة المحاولة الانقلابية الفاشلة التي قالت السلطات إنها جرت صباح الثلاثاء، هو اللواء الركن عبد الباقي بكراوي.



وقال وزير الدفاع -في بيان صدر عقب اجتماع طارئ لمجلس الأمن والدفاع ترأسه رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان- إن اللواء بكراوي قاد محاولة الانقلاب ومعه 22 ضابطا برتب مختلفة وعدد من ضباط الصف والجنود.



وقد زار رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان برفقة نائبه محمد حمدان دقلو "حميدتي" سلاح المدرعات في الخرطوم حيث التقى بالقادة والجنود، وفقا لما أظهرته صور نشرها إعلام مجلس السيادة عبر فيسبوك.



وكان سلاح المدرعات في منطقة الشجرة جنوبي الخرطوم آخر محطات التصدي للمحاولة الانقلابية وفقا للمصادر الحكومية.

ودعا البرهان القوات المسلحة للمحافظة على وحدتها وسلامة الانتقال السياسي في البلاد وصولا إلى تسليم مقاليد الأمور لحكومة ينتخبها الشعب.





من هو اللواء بكراوي؟

شغل اللواء بكراوي العديد من المناصب في الجيش السوداني في عهد الرئيس المعزول عام 2019 عمر البشير.



كان يكراوي عضواً في حزب المؤتمر الوطني مع الرئيس المعزول عمر البشير، وتخرج من الكلية الحربية السودانية عام 1967 ثم نال ماجستير العلوم العسكرية بكلية القادة والأركان عام 1981، ثم ماجستير العلوم العسكرية من ماليزيا في عام 1983، وزمالة أكاديمية السودان للعلوم الإدارية عام 1987. وقد شارك في حرب العبور سنة 1973.



ذكرت وسائل إعلام أن البكراوي عاد إلى الخرطوم قبل أسبوع قادما من القاهرة حيث كان يتلقى العلاج عقب بتر ساقه.



وخلال هذه المحاولة الانقلابية التي تعد السادسة منذ الإطاحة بنظام عمر البشير، رجح ملاحظون أن يكون سلاح المدرعات بضاحية الشجرة جنوبي الخرطوم خلف المحاولة، وهو السلاح ذاته الذي تردد أنه يقف خلف



محاولة سابقة، وقد ارتبطت أيضا حينها باسم عبد الباقي بكراوي، إذ ذكرت تقارير محلية أنه رفض تسلم مهام قائده اللواء نصر الدين عبد الفتاح بعد اعتقاله.



وشهد سلاح المدرعات إقالة 8 جنرالات في وقت سابق بحسب تقارير محلية. ومن بين من أقيل من سلاح المدرعات، اللواء عبد الباقي بكراوي الذي كان القائد الثاني للسلاح قبل نقله إلى الأكاديمية.



وذكرت مصادر سودانية محلية أن "علاقة سلاح المدرعات شهدت توترا حادا مع قوات الدعم السريع إثر رفض الجهاز الأول تمركز الدعم السريع في محيطه".



وفي وقت سابق أيضا تم تداول إحالة عبدالباقي البكراوي للتحقيق بعد تسجيل مسرب قيل إنه تضمن إساءات لمحمد حمدان دقلو (حميدتي) الذي يعد النائب الأول لرئيس مجلس السيادة السوداني.



المصدر: وكالات + مونت كارولو