شكرا لقرائتكم خبر عن 41 إصابة جديدة بكورونا في الصين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الأربعاء إن البر الرئيسي سجل 41 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا يوم الثلاثاء نزولا من 72 إصابة في اليوم السابق.

وذكرت اللجنة أن 16 من الإصابات الجديدة كانت محلية مقابل 42 قبل يوم.

وقالت اللجنة إن عدد الإصابات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض بلغ تسع حالات مقابل حالتين قبل يوم. ولا تصنف الصين الإصابات الخالية من الأعراض حالات مؤكدة.

ويبلغ الآن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسي 95851 في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.