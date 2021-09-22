محمد الفلاح - في ذكرى الانقلاب.. المبعوث الأممي لليمن يدعو لإحياء السلام

الأربعاء 22 سبتمبر 2021

دعا المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، هانس غروندبرغ، إلى ضرورة إحياء عملية السلام في اليمن.



جاء ذلك في ختام زيارة أجراها غروندبرغ إلى مسقط حيث التقى وزير خارجية سلطنة عُمان، بدر البوسعيدي، وعددا من كبار المسؤولين في السلطنة.

ووفق بيان صادر عن مكتب المبعوث الأممي، تبادل غروندبرغ وجهات النظر مع البوسعيدي حول آفاق السلام في اليمن، وشكر السلطنة على دعمها المستمر لجهود الأمم المتحدة.

وقال المبعوث الأممي: "لا يمكن تحقيق السلام المستدام إلا عن طريق تسوية يتم التوصل إليها عن طريق التفاوض السلمي. يجب توجيه كل الجهود نحو إحياء عملية سياسية تسفر عن حلول تلبّي تطلّعات اليمنيين رجالاً ونساءً".

وجاءت زيارة المبعوث الأممي لسلطنة عمان بعد أن زار السعودية، حيث التقى مع كبار المسؤولين والدبلوماسيين اليمنيين والسعوديين.

وتزامنت جولة المبعوث الأممي مع الذكرى السابعة للانقلاب الحوثي، في سنوات عمقت فيها المليشيات الموالية لإيران جراح اليمنيين، وعرقلت مساعي السلام في هذا البلد.