الدبيبة: الحكومة الليبية استمدت شرعيتها من الشعب

محمد اسماعيل - القاهرة - ليبيا - (أ ش أ)

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة أن الحكومة جاءت وهي تنوي الإصلاح كونها استمدت شرعيتها من الشعب.

وقال الدبيبة، في كلمة ألقاها مساء الثلاثاء، في تجمع رافض لسحب الثقة من حكومته في ميدان الشهداء، " إن الشعب من يقرر وليبيا لليبيين جميعا ولايمكن لبلادنا أن تدار من خارج الوطن وان المعرقلين لا نستغرب منهم مثل هذه التصرفات"، حسبما أفادت وكالة الأنباء الليبية.

وأضاف " لا نستغرب هذه الجرعات من هؤلاء لأنهم لا يملكون إلا الدمار لا يريدون لنا الحياة ولكن مع هذا سنعيش غصبا عنهم".

ودعا إلى عدم التعميم والطعن في مصداقية كل أعضاء مجلس النواب لأن من بينهم أخوة شرفاء لا يمكن الطعن فيهم، وأن بعضا منهم سيصل إلى طرابلس دعما للحكومة ولتوضيح موقفهم من الحملة التي تستهدف الحكومة، مشددا على أنه لن يكون هناك مجلسا للنواب يمثل الشعب بهذه الصورة ، بل يجب على مجلس النواب أن يمثل الليبيين جميعا.

واختتم الدبيبة كلمته بالدعوة إلى اللقاء في الجمعة القادمة في ميدان الشهداء للتعبير عن الرأي في تجمع شعبي يضم الليبيين من كل أنحاء الوطن.