«طالبان»: لدينا الأموال لدفع رواتب الموظفين الحكوميين

ابوظبي - سيف اليزيد - كابول (وكالات)

أكد الناطق باسم «طالبان» ذبيح الله مجاهد، أن الحركة تملك الأموال اللازمة لدفع رواتب الموظفين الحكوميين في أفغانستان، لكنها «تحتاج إلى الوقت».

وبعد شهر من عودة «طالبان» إلى السلطة في أفغانستان، يشتكي العديد من الموظفين الحكوميين من أنهم لم يحصلوا على رواتبهم منذ شهرين على الأقل. وكشف المتحدث باسم الحركة عن الأعضاء المتبقين من الحكومة، التي لا تتضمن نساء، بعد أسابيع على سيطرة «طالبان» على السلطة في كابول. وقال مجاهد: إن الملا عبدالقيوم ذاكر شغل منصب نائب وزير الدفاع، بينما شغل صدر إبراهيم منصب نائب وزير الداخلية، وهما قائدان ميدانيان من معقل الحركة بجنوب البلاد. كما أعلنت الحركة، أمس، أنه سيُسمح للفتيات الأفغانيات بالعودة إلى المدارس «في أقرب وقت ممكن»، بعدما واجهت الحركة غضباً إزاء قرارها استبعاد النساء والفتيات من الحياة العامة. وخلال مؤتمر صحفي في كابول، قال مجاهد بشأن عودة الفتيات إلى المدارس: «نحن نضع اللمسات الأخيرة على الأمور، سيحصل الأمر في أقرب وقت ممكن».