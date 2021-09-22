واشنطن تدعو قادة الصومال إلى حل خلافاتهم

ابوظبي - سيف اليزيد - واشنطن (وكالات)

دعت الولايات المتحدة، رئيس الصومال محمد عبدالله محمد ورئيس الوزراء محمد حسين روبلي لحل خلافهما منعاً لتأجيل الانتخابات الرئاسية المقررة في العاشر من أكتوبر.

وقال الناطق باسم الخارجية الأميركية نيد برايس في بيان إن «التعاون بين قادة الصومال خصوصاً الرئيس فارماجو (لقب محمد عبدالله محمد) ورئيس الوزراء روبلي ضروري لضمان استكمال البلاد عمليتها الانتخابية الجارية». وتابع أن «الخلاف بين الرئيس فارماجو ورئيس الوزراء روبلي يهدد بتعقيد هذه العملية وينبغي حله فوراً وبشكل سلمي».

وأثار الخلاف بين الرئيس ورئيس الوزراء القلق بشأن استقرار الصومال، وتصاعدت حدّته الأسبوع الجاري عندما علّق فارماجو سلطات روبلي التنفيذية، في خطوة اعتبرها رئيس الوزراء مخالفة للقانون.